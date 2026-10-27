IREN treibt seine KI-Offensive nach Europa: Mitte Oktober meldete das Unternehmen die Genehmigung für vorbereitende Bauarbeiten an einem geplanten Rechenzentrum im spanischen Badajoz. Der Campus soll rund 300 Megawatt Kapazität bieten, der erste Betrieb ist für 2028 vorgesehen. Zugleich gründete der frühere Bitcoin-Miner die Gesellschaft IREN Europe. Damit zielt der Konzern auf Kunden, die ihre KI-Anwendungen und Daten innerhalb Europas betreiben wollen. Wie weit der Umbau bereits reicht, zeigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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