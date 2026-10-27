Anthropic hat seinen Börsenprospekt am 26. Oktober veröffentlicht und damit den Weg für einen der größten Börsengänge der Geschichte geöffnet. Der Claude-Entwickler will unter dem Kürzel "ANT" an die Nasdaq. Medienberichten zufolge wird eine Platzierung am 19. oder 20. November angestrebt, ein verbindlicher Termin steht noch aus. Auch der Preis ist offen: Nachdem zunächst zwei Billionen Dollar diskutiert worden waren, bewegen sich die Bewertungsvorstellungen inzwischen eher um 1,5 Billionen Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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