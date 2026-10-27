Kaum im Laden, schon mit Rissen: Apple muss seine Falt-iPhones austauschen. Die Nachfrage bleibt riesig, die Bewertung auch. Wie gefährlich wird die Panne für die Apple-Aktie vor den Zahlen am 2. November? Kaum im Handel, schon in der Werkstatt. Apple räumt Displayprobleme bei seinem ersten faltbaren iPhone ein. "Wir sind uns eines Problems bewusst, das das innere Display bei einer kleinen Anzahl von iPhone-Duo-Geräten betrifft", erklärte der Konzern am Montag. Betroffene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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