Deutsche Geheimdienste könnten in Zukunft mit der ND-Cloud einen Cloud-Dienst von Google nutzen. Für unseren Autor ist das nicht nur Quatsch, sondern auch realitätsverweigernd. Die Messe schien gelesen. Nach ausgiebiger Diskussion über das Thema digitale Souveränität, um das sich lange nur auf dem Papier bemüht wurde, kam in jüngster Vergangenheit auch in der Politik endlich deutlich mehr Bewegung in das Thema. Und das trotz aggressiver Werbung für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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