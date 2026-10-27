Das AV-Depot dürfte den Druck auf die Margen der Versicherer erhöhen. Gleichzeitig kommt der persönlichen Beratung weiterhin große Bedeutung zu. Auf der DKM diskutieren Branchenvertreter, welche Chancen die Reform mit sich bringt und warum es für Vermittler vor allem wichtig ist, Ruhe zu bewahren. Die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge gehört zu den meistdiskutierten Themen auf der DKM 2026. Welche Chancen eröffnet das Altersvorsorgedepot für Versicherer und Vermittler, und welche Rolle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact