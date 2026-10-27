Deutschlands Leitindex klettert vor den Notenbank-Entscheiden in Washington, Frankfurt und Tokio über eine wichtige Trendmarke. Anleger bleiben trotzdem vorsichtig: Die Quartalszahlen von Microsoft, Alphabet und Amazon könnten die Stimmung rasch wieder drehen. Als eigentlicher Prüfstein gelten jedoch Zinsen und Anleiherenditen.Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Der DAX hat am Dienstagnachmittag seine 100-Tage-Linie hinter sich gelassen, an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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