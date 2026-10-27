Von Frankfurt bis Washington: Ein dicht gepackter Börsentag, dessen Höhepunkt erst nach europäischem Handelsschluss wartet.Die Wochenmitte bringt eine Flut an Quartalszahlen. Schon am Morgen legen BASF, Mercedes-Benz und die Deutsche Bank ihre Bilanzen vor, in Europa kommen Schwergewichte wie UBS, Banco Santander, BNP Paribas und Unilever hinzu. Am Abend legt zunächst Airbus Zahlen vor, um 19 Uhr folgt der Zinsentscheid der US-Notenbank mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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