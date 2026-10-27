Aus dem Nahen Osten gelangt wieder mehr Öl auf den Weltmarkt als vor dem Iran-Krieg. Trotzdem bleiben Benzin und Diesel teuer, während die Ölsorte Brent zuletzt bei knapp 115 US-Dollar je Barrel lag. Hinter dem scheinbaren Widerspruch stecken riskante Transportwege, ungleich verteilte Reserven und ein entscheidender Unterschied zwischen Rohöl und fertigen Kraftstoffen.Brent bleibt trotz Exporterholung teuer Am Freitag bewegte sich Brent bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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