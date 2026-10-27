Ausgerechnet die größten Gewinner des KI-Booms gehören inzwischen zu den größten Verlierern an den Aktienmärkten. Chip-Aktien wie Micron, AMD und zahlreiche Speicherhersteller haben nach ihrer spektakulären Rallye massiv an Wert verloren. Selbst hervorragende Quartalszahlen konnten den Ausverkauf kaum stoppen. Dabei investieren die Technologiekonzerne weiterhin Milliarden in künstliche Intelligenz und neue Rechenzentren. Doch Anleger stellen zunehmend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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