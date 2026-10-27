Wozu ein zweiter Reisepass, wenn man bereits einen deutschen hat?

Der deutsche Pass öffnet viele Türen. Warum also ein zweiter? Anlegern geht es weniger um Reiseziele als um die Freiheit, bei politischen oder wirtschaftlichen Umbrüchen den Wohnort ihrer Familie selbst zu wählen.

Geopolitische Unsicherheiten beeinflussen bereits heute Anlageentscheidungen. Eine am 20. April 2026 veröffentlichte Studie der Deutschen Bundesbank zeigt, dass deutsche Investoren ihre Auslandsinvestitionen weiter ausbauen und zugleich die geografische Verteilung ihres Kapitals anpassen.

Doch wer Vermögenswerte im Ausland besitzt, hat deshalb nicht automatisch das Recht, dort zu leben. Diese Unterscheidung erklärt, warum eine zweite Staatsbürgerschaft attraktiv sein kann: Während ein breit aufgestelltes Anlageportfolio finanzielle Risiken streut, eröffnet eine weitere Staatsbürgerschaft Möglichkeiten, die eine reine Geldanlage nicht bietet.

Warum klassische Diversifikation nicht alle internationalen Risiken abdeckt

Die klassische Diversifikation hilft Investoren, ihre Abhängigkeit von einzelnen Märkten und Volkswirtschaften zu verringern. Wer sein Kapital auf verschiedene Länder und Anlageklassen verteilt, kann die Auswirkungen regionaler Wirtschaftskrisen, politischer Instabilität und von Marktschwankungen begrenzen. Doch selbst ein gut diversifiziertes Portfolio bietet keine Lösung für sämtliche Herausforderungen, die mit geopolitischen Unsicherheiten verbunden sind.

Manche Risiken betreffen nicht nur das Vermögen. Gesetzesänderungen, politische Entwicklungen oder neue Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen können sich auch auf die persönliche und geschäftliche Planung auswirken. So berechtigen weder Immobilienbesitz noch Kapitalanlagen im Ausland automatisch dazu, in einem anderen Land zu leben, zu arbeiten oder ein Unternehmen zu gründen.

Für international tätige Investoren und ihre Familien ist diese Unterscheidung von besonderer Bedeutung. Die geografische Streuung des Vermögens hilft, finanzielle Risiken zu begrenzen. Wer auch Aufenthaltsrechte und Staatsbürgerschaften in seine Planung einbezieht, kann bei politischen oder wirtschaftlichen Veränderungen flexibler reagieren. Dazu können alternative Aufenthaltsmöglichkeiten oder der Erwerb einer weiteren Staatsbürgerschaft gehören.

Eine zweite Staatsbürgerschaft ersetzt keine finanzielle Diversifikation. Sie schützt das Kapital weder vor Marktverlusten noch beseitigt sie sämtliche geopolitischen Risiken. Sie kann jedoch einen zusätzlichen rechtlichen Status und damit eine weitere Option bieten, die sich in die langfristige persönliche, familiäre und unternehmerische Planung einbeziehen lässt.

Wie eine zweite Staatsbürgerschaft die internationale Planung ergänzt

Ein wichtiger Bestandteil einer umfassenden internationalen Planung ist die Prüfung der rechtlichen Möglichkeiten in verschiedenen Ländern. Für manche international tätige Investoren kann dazu auch der Erwerb einer zweiten Staatsbürgerschaft gehören.

Einige Länder, insbesondere in der Karibik, bieten Programme zur Erlangung der Staatsbürgerschaft durch Investitionen an, sogenannte CBI-Programme. Sie ermöglichen es ausländischen Staatsangehörigen, durch eine Investition eine weitere Staatsbürgerschaft zu erwerben, oft ohne dafür umziehen oder dauerhaft im jeweiligen Land leben zu müssen.

Anders als Aufenthaltsgenehmigungen, die in der Regel regelmäßig verlängert werden müssen und an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind, bietet eine Staatsbürgerschaft grundsätzlich einen dauerhafteren rechtlichen Status. Sie kann daher bei der langfristigen Planung eine eigenständige Rolle spielen und bestehende Anlage- und Mobilitätsstrategien ergänzen.

Die Investitionsmöglichkeiten und Mindestbeträge unterscheiden sich je nach Programm und reichen von $200.000 bis $250.000. In der Regel können Investoren entweder einen nicht rückzahlbaren Beitrag an einen staatlichen Fonds leisten oder in genehmigte Immobilienprojekte investieren. Auch die zusätzlichen Gebühren und Teilnahmevoraussetzungen variieren von Land zu Land.

Das Verfahren beginnt mit der Auswahl einer geeigneten Investitionsoption. Anschließend müssen Antragsteller Ausweisdokumente, Finanzunterlagen und Nachweise über die rechtmäßige Herkunft ihrer Mittel einreichen. Die zuständigen Behörden führen Hintergrundprüfungen durch, bevor sie über die Erteilung der Staatsbürgerschaft entscheiden. Allein die Erfüllung der Mindestinvestitionsanforderung garantiert noch keine Genehmigung.

Für international aufgestellte Familien können Staatsbürgerschaftsprogramme auch ein Instrument der generationenübergreifenden Planung sein. Ehepartner, Kinder sowie unterhaltsberechtigte Eltern oder Großeltern können unter bestimmten Voraussetzungen in einen gemeinsamen Antrag aufgenommen werden. So lässt sich eine der Familie langfristig zusätzliche Optionen eröffnen . Die genauen Voraussetzungen unterscheiden sich je nach Programm und müssen im Einzelfall geprüft werden.

Durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2024 sind Programme zur Erlangung einer zweiten Staatsbürgerschaft für deutsche Investoren leichter zugänglich geworden. Seit dem 27. Juni 2024 können deutsche Staatsangehörige eine ausländische Staatsbürgerschaft erwerben, ohne ihre deutsche Staatsangehörigkeit zu verlieren. Damit können Investoren eine zweite Staatsbürgerschaft in Betracht ziehen und zugleich sämtliche Rechte und Vorteile ihres deutschen Reisepasses behalten.

Dominica: Die günstigste Option für eine Staatsbürgerschaft durch Investitionen in der Karibik

Dominica bietet mit einer Mindestinvestition von $200.000 eine der niedrigsten Einstiegssummen für den Erwerb einer Staatsbürgerschaft durch Investitionen in der Karibik. Zum Vergleich: In Antigua und Barbuda beträgt die Mindestinvestition $230.000, in St. Kitts und Nevis liegt sie bei $250.000.

Das Programm zur Erlangung der Staatsbürgerschaft durch Investitionen in Dominica gehört zudem zu den ältesten Programmen dieser Art weltweit und besteht bereits seit 1993. Antragsteller können zwischen zwei Investitionsoptionen wählen. Beide sehen dieselbe Mindestinvestitionssumme vor, unterscheiden sich jedoch in ihren finanziellen Bedingungen:

1. Beitrag zum Economic Diversification Fund. Investoren leisten eine Zahlung an einen staatlichen Fonds, aus dem nationale Entwicklungsprojekte in Bereichen wie Infrastruktur, Gesundheitswesen und Bildung finanziert werden. Der Beitrag ist nicht rückzahlbar und kann nicht weiterverkauft werden.

2. Immobilienkauf. Investoren erwerben eine Beteiligung an einer staatlich genehmigten Ferienanlage oder einem Immobilienprojekt. Die Immobilie muss mindestens drei Jahre gehalten werden. Bei einem Weiterverkauf an einen anderen Antragsteller des Staatsbürgerschaftsprogramms beträgt die Haltefrist fünf Jahre. Zusätzlich fallen staatliche Gebühren an.

Berechtigte Familienangehörige können in den Antrag aufgenommen werden, darunter Ehepartner, Kinder unter 30 Jahren sowie Eltern oder Großeltern über 65 Jahren. Volljährige Kinder, Eltern und Großeltern müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dazu kann insbesondere die finanzielle Abhängigkeit vom Investor oder dessen Ehepartner gehören.

Was deutsche Investoren vor der Antragstellung beachten sollten

Der Erwerb einer Staatsbürgerschaft durch Investitionen erfordert eine sorgfältige finanzielle und rechtliche Prüfung. Die Mindestinvestition ist dabei nur einer von mehreren Entscheidungsfaktoren. Darüber hinaus sollten Investoren weitere Aspekte berücksichtigen.

Gesamtkosten. In Dominica fallen Gebühren für die Due-Diligence-Prüfung, die Bearbeitung des Antrags und weitere Verwaltungskosten an. Zusätzliche Ausgaben hängen von der Anzahl der einbezogenen Familienangehörigen und der gewählten Investitionsoption ab. Investoren sollten daher vor der Antragstellung die Gesamtkosten ermitteln.

Steuerliche Verpflichtungen. Eine zusätzliche Staatsbürgerschaft führt nicht automatisch zu einer Änderung der steuerlichen Ansässigkeit in Deutschland. Wer weiterhin in Deutschland ansässig ist, unterliegt in der Regel auch weiterhin den deutschen Steuerpflichten. Immobilieninvestitionen im Ausland können zudem zusätzliche Meldepflichten auslösen.

Einbeziehung von Familienangehörigen. Nicht alle Verwandten können in einen Antrag auf Staatsbürgerschaft aufgenommen werden. Investoren sollten prüfen, welche Familienangehörigen die Voraussetzungen des jeweiligen Programms erfüllen. Dazu gehören insbesondere Altersgrenzen und Anforderungen an die finanzielle Abhängigkeit. Dies ist besonders wichtig, wenn mehrere Generationen in den Antrag einbezogen werden sollen.

Professionelle Beratung. Anträge müssen über einen von der Citizenship by Investment Unit in Dominica zugelassenen Agenten wie Immigrant Invest eingereicht werden. Der Agent unterstützt Investoren bei der Vorbereitung der Unterlagen, koordiniert das Antragsverfahren und übernimmt die Kommunikation mit den zuständigen Behörden.

Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Staatsbürgerschaftsprogramme und ihre Voraussetzungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Investoren sollten daher berücksichtigen, welche Folgen mögliche Änderungen für ihre Pläne hätten.

Fazit: Warum Vermögensstreuung allein nicht ausreicht

Geopolitische Unsicherheiten veranlassen deutsche Investoren zunehmend dazu, ihre internationalen Strategien zu überdenken. Die Diversifikation des Vermögens hilft, Anlagerisiken zu begrenzen. Eine umfassendere internationale Planung kann darüber hinaus zusätzliche Flexibilität für die Zukunft schaffen.

CBI-Programme bieten ausländischen Staatsangehörigen die Möglichkeit, durch Investitionen eine weitere Staatsbürgerschaft zu erwerben und damit ihren internationalen Handlungsspielraum zu erweitern. Dominica zeichnet sich unter diesen Programmen durch eine der niedrigsten Mindestinvestitionssummen aus: Der Einstieg ist bereits ab $200.000 möglich.

Enthaltene Werte: DE0009653XXX