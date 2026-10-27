Mehrere kritische PHP-Lücken werden nun aktiv ausgenutzt, berichten Sicherheitsexperten. Und die Gefahr ist nicht gebannt: Allein in Deutschland melden sich noch über vier Millionen Dienste mit verwundbaren Versionsnummern. Angreifer nutzen die php2shell genannten Sicherheitslücken in PHP inzwischen erfolgreich aus. Das bestätigte die US-Cybersicherheitsbehörde CISA, die die Schwachstellen in ihren Katalog bekannter ausgenutzter Lücken aufgenommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n