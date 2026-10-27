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VeriPark erhält den Microsoft AI Business Solutions Inner Circle Award 2026-2027



27.10.2026 / 17:15 CET/CEST

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LONDON, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- VeriPark, ein globaler Lösungsanbieter mit Fokus auf Finanzdienstleistungen, wurde für den Microsoft AI Business Solutions Inner Circle 2026-2027 ausgewählt.Die Teilnahme am Inner Circle basiert auf den Vertriebserfolgen, die VeriPark unter die Top-Kategorie der globalen KI-Business-Solutions-Partner von Microsoft bringen. Mitglieder des Inner Circle erbringen Höchstleistungen, indem sie wertvolle, innovative Lösungen liefern, die Organisationen helfen, hervorragende. Mitglieder des Inner Circle sind zum Inner Circle Summit im Frühjahr 2027 eingeladen sowie zu virtuellen Treffen zwischen September 2026 und Juni 2027. Diese Foren bieten Gelegenheiten, Strategien mit Führungskräften von Microsoft und Inner Circle-Partnern zu besprechen und gemeinsam Best Practices zu entwickeln. "Unsere 15. Auszeichnung im Inner Circle spiegelt die Arbeit unserer Teams wider, die Finanzinstitute dabei unterstützen, von KI-Experimenten zu praktischen, geregelten Anwendungsfällen überzugehen", sagte Ozkan Erener, CEO von VeriPark. "Durch die Kombination von Expertise im Finanzdienstleistungssektor mit Microsoft AI, Cloud- und Geschäftsanwendungen helfen wir Institutionen dabei, die Customer Journey zu verbessern und den Mitarbeitern bessere Werkzeuge für alltägliche Entscheidungen an die Hand zu geben. Wir schätzen die Möglichkeit, im Zuge dieser nächsten Phase Erfahrungen mit Microsoft und der Inner Circle Community auszutauschen." "Die Inner Circle-Partner repräsentieren unsere umsatzstärksten Partner weltweit." Aber es ist mehr als eine Anerkennung der Verkaufszahlen; es ist eine Gemeinschaft von Branchenführern, die eng mit Microsoft zusammenarbeiten, um Innovationen zu beschleunigen, Erfahrungen auszutauschen und die Zukunft der KI-gestützten Geschäftstransformation zu gestalten. Die Zusammenarbeit und das Engagement für den Kundenerfolg, die diese Community an den Tag legt, tragen dazu bei, das gesamte Partner-Ökosystem von AI Business Solutions weltweit voranzubringen und transformative Geschäftsergebnisse in großem Umfang zu erzielen", sagte Niels Jensen, Microsoft AI Business Solutions ERP Lead in Enterprise Partner Solutions. VeriPark ermöglicht es Finanzinstituten, zu KI-Vorreitern zu werden, indem das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt der Transformation gestellt wird. Das Unternehmen wurde 2011 erstmals in den Inner Circle für Microsoft 365 Dynamics aufgenommen und hat diese Anerkennung seither kontinuierlich ausgebaut. Diese Auszeichnung positioniert VeriPark unter den vertrauenswürdigen Beratern für Finanzinstitute, die den Wert von KI, Dynamics 365, Microsoft Power Platform, Microsoft Copilot Studio und Microsoft Azure erschließen wollen. Über VeriPark ( veripark.com ) Mit einem exklusiven Fokus auf Finanzdienstleistungen unterstützt die KI-gestützte Customer Experience Suite von VeriPark die Customer Journey über digitale und assistierte Kanäle hinweg. Von Omnichannel-Lösungen und Kundenbindung bis hin zu Filialautomatisierung und Kreditvergabe unterstützt VeriPark Finanzinstitute dabei, die Transformation zu beschleunigen, die Produktivität zu steigern und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/veripark-erhalt-den-microsoft-ai-business-solutions-inner-circle-award-20262027-302921008.html



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