Trotz der aktuellen Erholung senden die Aktienmärkte widersprüchliche Signale. Während sich der S&P 500 und die zuletzt stark angeschlagenen KI-Aktien erholen, hat sich unter der Oberfläche eine bemerkenswerte Sektorrotation vollzogen. Die Marktbreite verbessert sich, doch wichtige Indikatoren und die zunehmende Stärke defensiver Branchen mahnen zur Vorsicht. Nun könnten die Big-Tech-Zahlen, die Fed-Zinsentscheidung und neue Inflationsdaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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