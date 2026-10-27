Drei junge Unternehmer, drei unterschiedliche Geschäftsmodelle und jede Menge Ideen für die Zukunft der Branche: Auf der DKM wurden wieder die Gewinner des Jungmakler Awards 2026 sowie der Gewinner des diesjährigen Sonderpreises Baufinanzierung gekürt. Diese Jungmakler haben den Preis mit nach Hause genommen. Es war ein spannendes Finale am ersten Messetag der DKM 2026: Bei der Verleihung des Jungmakler Awards wurden die besten jungen Unternehmer der Branche ausgezeichnet. Zwölf Finalistinnen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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