Anzeige / Werbung

SAP: 26 % Cloud-Wachstum - zündet KI jetzt die Aktie?

10,27 Milliarden Euro Umsatz in nur drei Monaten, 26 Prozent Cloud-Wachstum und ein Auftragsbestand von mehr als 24 Milliarden Euro: SAP meldet beeindruckende Zahlen. Nach dem heftigen Kurseinbruch im Januar 2026 scheint Europas Software-Schwergewicht wieder auf Wachstumskurs zu sein. Dabei ist das traditionelle Geschäft mit Unternehmenssoftware längst nicht mehr die einzige Perspektive. Mit dem KI-Assistenten Joule, intelligenten Datenplattformen und zunehmend selbstständig arbeitenden Softwareagenten verfolgt SAP eine ambitionierte Strategie. Unternehmen sollen künftig nicht nur ihre Geschäftsprozesse verwalten, sondern große Teile davon mithilfe künstlicher Intelligenz automatisieren. Doch wie viel dieses Potenzials spiegelt sich bereits in den aktuellen Ergebnissen wider?

Die jüngsten Quartalszahlen übertreffen wichtige Analystenerwartungen - trotzdem lohnt sich ein genauer Blick hinter die Rekorde. Während das bereinigte Betriebsergebnis um 18 Prozent wächst, zeigt die Cloud-Bruttomarge leichten Gegenwind. Gleichzeitig investiert SAP durch Übernahmen in zusätzliche KI- und Datentechnologien und peilt beim Cloud-Umsatz für das Gesamtjahr 2026 das obere Ende der bisherigen Prognosespanne an. Ist die Aktie nach der starken Erholung noch attraktiv bewertet oder setzen Anleger bereits zu große Hoffnungen in die KI-Revolution? In der aktuellen Ausgabe von "Aktien im Fokus" untersuchen wir die Quartalszahlen, die neue KI-Strategie, das Wachstumspotenzial und die entscheidenden Risiken der SAP-Aktie.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

?? Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

?? Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

?? Tägliche Webinare für Trader und Anleger

?? Aktuelle Marktanalysen

?? Kostenlose Demo

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.