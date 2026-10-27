Weibel Scientific wird XENTA-M5-Radarsysteme für das polnische SAN-Counter-UAS-Programm im Rahmen eines Auftrags im Wert von €84 Millionen mit PIT-RADWAR liefern. So wird die Radartechnologie von Weibel in den Aufbau der polnischen Counter-UAS-Fähigkeiten an der Ostflanke Europas einfließen. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für das Verteidigungsgeschäft des Unternehmens.

Die europäische Luftverteidigung beginnt damit, dass man die Bedrohung früh genug erkennt, um entsprechend zu reagieren.

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Weibel XENTA radar

An der Ostflanke Europas baut Polen das System SAN als integrierte Fähigkeit zur Abwehr von Drohnen auf. Durch die Zusammenführung von Sensoren, Führungs- und Kontrollsystemen sowie Ausführungssystemen repräsentiert SAN den beschleunigten Ausbau der europäischen Fähigkeiten zur Abwehr von Drohnen und den Schritt vom Wunsch einer "europäischen Drohnenmauer" hin zu operativer Einsatzfähigkeit.

XENTA-M5 wurde als Radarsystem für das SAN ausgewählt. Der Auftrag im Wert von €84 Millionen von PIT-RADWAR ist der größte Auftrag in der Geschichte von Weibel.

"Um die Ziele im Bereich der UAS-Abwehr in operative Fähigkeiten umzusetzen, muss man zunächst in der Lage sein, die Bedrohung zu erkennen und zu verstehen. XENTA-M5 bietet die Erkennung, Verfolgung und Klassifizierung, die eine Voraussetzung für die Aktivitäten des Gesamtsystems sind. Durch die Entscheidung für das SAN rückt die Radartechnologie von Weibel an einen entscheidenden Punkt in der Einsatzkette und liefert das für eine wirksame Reaktion erforderliche Luftlagebild", sagt Peter Røpke, CEO von Weibel Scientific.

Aufbau von Fähigkeiten zur Abwehr von Drohnen an der Ostflanke Europas

Das SAN-Programm kombiniert Sensoren, Führungs- und Kontrollsysteme sowie Effektoren in einer integrierten Architektur zur Abwehr von UAS im Rahmen der nationalen Luftverteidigung Polens.

Weibel ist für Sensoren zuständig. Das XENTA-M5 erkennt, verfolgt und klassifiziert eine breite Palette von Bedrohungen aus der Luft, von kleinen, tief fliegenden Drohnen bis hin zu Flugzeugen und anderen Luftzielen. Seine kontinuierlich aktualisierte Abbildung der Luftlage liefert die Sensordaten, die von der übergeordneten Führungs- und Kontrollarchitektur benötigt werden, und verschafft den Bedienern so mehr Zeit und Informationen, um Bedrohungen einzuschätzen und eine angemessene Reaktion festzulegen.

Weibel erweitert Kapazitäten

Der Auftrag im Wert von €84 Millionen ist der größte Auftrag in der Geschichte von Weibel und stellt einen Meilenstein für das dänische Radarunternehmen dar. Damit fließt die spezialisierte Radartechnologie von Weibel in ein bedeutendes europäisches Verteidigungsprogramm ein, was neue Anforderungen an die industriellen Kapazitäten, die Produktion und die Lieferung stellt.

Der Auftrag baut auf der etablierten Position von Weibel im Bereich der fortschrittlichen Radartechnologie auf. Das Unternehmen hat bereits mehr als 6.000 Radarsysteme an Kunden in über 45 Ländern ausgeliefert.

"Die europäische Verteidigung entwickelt sich rasant weiter, und die Industrie muss damit Schritt halten", sagt Peter Røpke. "Weibel verfügt über die entsprechende Technologie. Dieser Auftrag legt die Messlatte höher für das, was wir als Unternehmen leisten müssen, und für die Verantwortung, die wir übernehmen, während Europa seine Verteidigungsfähigkeit erhöht."

PIT-RADWAR, der Vertragspartner von Weibel, ist ein polnisches Unternehmen für Verteidigungselektronik, das sich auf Radartechnologie, Führungs- und Leitsysteme sowie Luftabwehrsysteme spezialisiert hat.

Wichtigste Fakten über den XENTA-M5-Vertrag

Kunde: PIT-RADWAR

Programm: SAN Counter-UAS

Endnutzer: Polnische Armee

Vertragswert: DKK 625 Millionen, fast €84 Millionen

Lieferung von Weibel: XENTA-M5 Radarsysteme

Hauptaufgabe: Erkennung, Verfolgung und Klassifizierung von Bedrohungen aus der Luft

Zielgruppe: Kleine Drohnen, Flugzeuge und andere Luftziele

Über Weibel Scientific

Weibel Scientific ist ein dänisches Radarunternehmen, das sich auf die Dauerstrich-Doppler-Technologie spezialisiert hat. Das 1977 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Allerød, Dänemark, entwickelt und fertigt Radarsysteme für die Verteidigung, die Luft- und Raumfahrt sowie den Schutz kritischer Infrastrukturen. Weibel ist Eigentümer seiner Kernradartechnologie und entwickelt diese selbst, wodurch das Unternehmen die direkte Kontrolle über die weitere Entwicklung der Technologie hat und seine Systeme an sich ändernde operative Anforderungen anpassen kann. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter und hat rund 6.000 Radarsysteme in über 45 Länder geliefert.

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