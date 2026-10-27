NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen des US-Logistikers UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das derzeit disziplinierte Branchenumfeld sei von dem US-Logistiker unterstrichen worden, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stehe im Einklang mit den vorher veröffentlichten Eckdaten von DHL./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:06 / GMT

DE0005552004