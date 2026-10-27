Vier Jahre nach dem Aus für IGTV startet Instagram mit "Features" ein neues Format für längere Videos. Bis zu 90 Minuten lang sollen auf der Plattform veröffentlichte Bewegtbildinhalte wie Video-Podcasts oder Comedyshows künftig sein dürfen. Im Frühjahr 2022 hatte Instagram seine vier Jahre zuvor gestartete IGTV-App eingestellt. Das Angebot sollte längere Videos auf die zuvor von Bildern geprägte Social-Media-Plattform bringen. Die bis zu 60 Minuten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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