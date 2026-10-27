Lieferroboter, die Pakete oder Essen ausliefern, ziehen immer häufiger den Unmut von Gegner:innen der Technologie auf sich. In den USA häufen sich Attacken gegen die rollenden Lieferboten. In Chicago sind jetzt Klagen eingereicht worden. Rund 5.000 autonome Lieferroboter liefern in den USA derzeit Pakete, Medikamente oder Essen aus. Langfristig soll deren Zahl auf 500.000 Einheiten steigen. Allerdings läuft der mögliche Siegeszug der Lieferroboter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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