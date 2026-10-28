Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich der digitalen und geschäftlichen Transformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit John Keells IT (JKIT), einem in Sri Lanka ansässigen Anbieter von Technologielösungen.

JKIT bietet Technologieberatung und Dienstleistungen zur digitalen Transformation für Unternehmen aus verschiedenen Branchen an, darunter Luftfahrt, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Einzelhandel und Telekommunikation. Die Kompetenzen des Unternehmens umfassen Unternehmensanwendungen, Cloud-Transformation, Cybersicherheit, Daten und Analytik, künstliche Intelligenz sowie intelligente Automatisierung. Durch die Nutzung strategischer Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern wie SAP, Microsoft, Salesforce, Databricks und AWS unterstützt JKIT Unternehmen dabei, ihre Technologieinfrastruktur zu modernisieren, Abläufe zu optimieren, die Entscheidungsfindung zu stärken und das Geschäftswachstum voranzutreiben.

"Unternehmen sind heute bestrebt, ihre digitale Transformation und den Einsatz von KI voranzutreiben, und benötigen praktische Ansätze, um Innovationen in messbaren geschäftlichen Nutzen umzusetzen", erklärte Dr. Ramesh Shanmuganathan, CEO von John Keells IT. "Unser Team konzentriert sich darauf, Kunden dabei zu unterstützen, einen widerstandsfähigen digitalen Kern aufzubauen, Daten und KI zu nutzen sowie vernetzte Plattformen zu schaffen, die das Kundenerlebnis und die Unternehmensleistung verbessern. Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting erweitern und vertiefen wir unsere Kompetenzen und unsere globale Reichweite, sodass John Keells IT integrierte End-to-End-Dienstleistungen anbieten und einen größeren Mehrwert für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und alle unsere Stakeholder schaffen kann."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: "JKIT bringt fundiertes technisches Fachwissen und ein tiefgreifendes Verständnis dafür mit, wie Technologie komplexe geschäftliche Anforderungen erfüllen kann. Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, integrierte Lösungen bereitzustellen, die die Geschäftsstrategie mit der technologischen Umsetzung verbinden. Die Kompetenzen von JKIT ergänzen unsere wachsende Beratungsplattform und steigern den Mehrwert, den wir unseren Kunden weltweit bieten können."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

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