JERA Co., Inc. (JERA) und AM Green Ammonia (India) Private Limited (AM Green) gaben heute gemeinsam bekannt, dass sie eine verbindliche Grundsatzvereinbarung ("HoA") mit AM Green über die langfristige Lieferung von in Indien hergestelltem grünem Ammoniak geschlossen haben.

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JERA und AM Green haben sich auf die Lieferung von jährlich rund 70.000 Tonnen grünem Ammoniak über einen Zeitraum von fünf Jahren geeinigt, mit der Möglichkeit einer Verlängerung der Laufzeit für weitere Lieferungen.

Das grüne Ammoniak soll über Empfangs-, Lager- und Verteilungsanlagen geliefert werden, die derzeit neben dem JERA-Wärmekraftwerk Hekinan in der Präfektur Aichi, Japan, errichtet werden.

Das grüne Ammoniak soll in erster Linie an ein gemeinsames Joint Venture von Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. und Nippon Yusen Kabushiki Kaisha geliefert werden, das plant, mithilfe eines Ammoniak-Bunkerschiffs mit Ammoniak betriebene Autotransporter mit Kraftstoff zu versorgen.

Dies ist weltweit eine der ersten groß angelegten Initiativen zur Bunkerung mit grünem Ammoniak.

Das grüne Ammoniak erfüllt international anerkannte Standards für geringe CO2-Emissionen und orientiert sich an den Anforderungen des europäischen Marktes.

Das grüne Ammoniak wird in der AM Green-Anlage in Kakinada im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh produziert, deren Inbetriebnahme für 2028/29 geplant ist. Die Anlage wird durch die innovative, rund um die Uhr verfügbare erneuerbare Energiearchitektur von AM Green unterstützt, die durch Pumpspeicherkraftwerke ergänzt und mit fortschrittlicher alkalischer Elektrolysetechnologie betrieben wird.

Diese Vereinbarung treibt die von JERA aufgebaute durchgängige Wertschöpfungskette für kohlenstoffarmes Ammoniak in den Bereichen Produktion, Transport, Speicherung und Nutzung voran. Sie schafft eine zusätzliche Bezugsquelle und würde die Nutzung von Ammoniak durch JERA über die Stromerzeugung hinaus auf Schiffskraftstoffe ausweiten, was zur Entwicklung der Infrastruktur führen wird, die für eine breitere Ammoniaknutzung in Japans Industrie- und Gewerbebereichen erforderlich ist.

Die langfristige Beschaffung von grünem Ammoniak aus Indien würde das geplante Angebot an kohlenstoffarmem Ammoniak von JERA um auf erneuerbaren Energien basierendes grünes Ammoniak ergänzen und damit die Versorgungssicherheit und Widerstandsfähigkeit weiter stärken, sodass Endkunden das Angebot an ihre Dekarbonisierungsbedürfnisse anpassen können.

Die Vereinbarung stellt einen der ersten Lieferverträge auf "Delivered-Basis" von AM Green auf dem asiatischen Markt dar und ist ein Meilenstein für das Unternehmen, das Pionierarbeit bei der direkten Lieferung grüner Kraftstoffe nach Japan leistet.

Diese wegweisende Vereinbarung stärkt die Position von AM Green als weltweit führender Anbieter in der Produktion von Ammoniak aus erneuerbaren Energien weiter, beschleunigt Indiens Aufstieg zu einem bedeutenden Lieferanten grüner Moleküle und etabliert AM Green als Partner für Japan und die gesamte asiatische Energiewende.

Irtiza Sayyed, Senior Managing Executive Officer bei JERA und CEO von JERA Global Energy Solutions, sagte: "Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt zur Förderung einer praktischen, durchgängigen und kohlenstoffarmen Wertschöpfungskette für Japan, die auf unserem Stromerzeugungsgeschäft basiert und ein breiteres Spektrum von Branchen bedient. Durch unsere Konzernstruktur verbinden wir die Stromerzeugungs- und Infrastrukturplattform von JERA in Japan mit den globalen Lieferkapazitäten von JERA Global Energy Solutions. Dies ermöglicht es uns, vielfältige Ammoniakquellen mit den Kundenbedürfnissen in Japan zu verknüpfen und so zu Japans Dekarbonisierungszielen beizutragen."

Mahesh Kolli, Group President und Joint Managing Director von AM Green, sagte: "Unsere Partnerschaft mit JERA markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg von AM Green, ein weltweit führender Anbieter von erneuerbarem Ammoniak zu werden. Diese Vereinbarung spiegelt die wachsende Nachfrage nach wettbewerbsfähigen grünen Molekülen aus Indien wider und stärkt die strategische Rolle unseres Kakinada-Projekts bei der Unterstützung der Dekarbonisierungsziele Japans und der maritimen Industrie. Durch die Kombination von erneuerbaren Energien, groß angelegter Energiespeicherung und fortschrittlicher grüner Ammoniakproduktion bauen wir eine zuverlässige und skalierbare Versorgungsplattform für internationale Märkte auf. Wir freuen uns darauf, eng mit JERA zusammenzuarbeiten, um diese Partnerschaft voranzutreiben und zur Entwicklung einer widerstandsfähigen globalen Wertschöpfungskette für grünes Ammoniak beizutragen."

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