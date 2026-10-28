EQS-News: Piramal Pharma Limited
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Jahresergebnis
MUMBAI, Indien, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma-, Gesundheits- und Wellnessunternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das zweite Quartal (Q2) und das erste Halbjahr (H1) bekannt, die am 30. September 2026 endeten.
Wichtigste Eckpunkte
Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited sagte: "Wir haben ein starkes erstes Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 verzeichnet, mit einem Umsatzwachstum von 23 % und einer Steigerung der EBITDA-Marge um über 350 Basispunkte, getragen von einer soliden Nachfrage in allen unseren Geschäftsbereichen, einer disziplinierten Umsetzung und einer verbesserten operativen Hebelwirkung. Die Entwicklung wurde von unserem CDMO-Geschäft angeführt, das dank eines starken Auftragseingangs und einer soliden Umsetzung um 28 % wuchs. Unser CHG-Geschäft ergänzte diese Dynamik mit einem Wachstum von 24 %, gestützt durch den Absatz von Inhalationsanästhetika in Märkten außerhalb der USA sowie die Integration von Kenalog, während der Bereich Consumer Healthcare dank der starken Leistung der Power Brands und des E-Commerce weiterhin ein stetiges Wachstum von 14 % verzeichnete.
Da das zweite Halbjahr in der Regel stärker ausfällt als das erste, sind wir gut positioniert, um ein starkes Gesamtjahresergebnis zu erzielen, gestützt durch einen soliden Auftragsbestand, ein vielversprechendes Kundenengagement und anhaltende operative Disziplin."
Telefonkonferenz zu den Ergebnissen
Piramal Pharma Limited veranstaltet am 28.Oktober 2026 von 10:00 bis 10:45 Uhr (IST) eine Telefonkonferenz für Investoren/Analysten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2027 zu erörtern.
Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:
Informationen zu Piramal Pharma Limited:
Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) bietet ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen über seine 17 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten sowie ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern an. Zur PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen; Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Geschäftsfeld für Generika im Krankenhausbereich; sowie der Geschäftsbereich Piramal Consumer Healthcare (PCH), der rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich Abbvie Therapeutics India Private Limited, eines der assoziierten Unternehmen von PPL und ein Gemeinschaftsunternehmen von Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert.
Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn
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28.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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