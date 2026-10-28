Der Markt für Wolfram spaltet sich aktuell auf. Während laut dem Shanghai Metals Market chinesisches Ammoniumparawolframat (APT) deutlich an Wert verliert und der westliche Wolframpreis weitgehend stabil bleibt, zwingen regulatorische Beschaffungsvorgaben aus Washington westliche Industrieunternehmen zur Neuausrichtung ihrer Lieferketten. Ab 2027 verbietet das US-Verteidigungsministerium durch eine neue Gesetzeslage den Einsatz von Wolfram aus geopolitisch kritischen Staaten wie China, Russland, Iran und Nordkorea. Diese Gesetzgebung entkoppelt den westlichen Preis vom asiatischen Markt und rückt gesicherte Vorkommen in den Fokus.
Enthaltene Werte: CA0203987072,US5533681012,DE0007030009Den vollständigen Artikel lesen ...
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