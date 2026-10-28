Dynamische Kurssprünge, unentdeckte Substanzwerte und impulsive Marktreaktionen nach politischen Weichenstellungen prägen das aktuelle Börsengeschehen. Während ein wachstumsstarker Technologiekonzern nach einer starken Rally vor charttechnischen Schlüsselmarken steht, offenbart ein Rohstoffexplorer angesichts makroökonomischer Risiken enormes Aufholpotenzial gegenüber seinem Projektwert. Zugleich sorgen panikartige Abverkäufe in Brasilien für attraktive antizyklische Einstiegschancen. Den vollständigen Artikel lesen ...
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