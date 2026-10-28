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WKN: 541501 | ISIN: US71654V4086 | Ticker-Symbol: PJXA
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28.10.26 | 07:33
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Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Lateinamerika
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PETROLEO BRASILEIRO SA ADR Chart 1 Jahr
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20,10020,20007:37
20,10020,20007:34
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ITAU UNIBANCO
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR6,950+0,72 %
LAHONTAN GOLD CORP0,193+1,58 %
NU HOLDINGS LTD11,150-0,18 %
OHB SE235,00+4,44 %
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR20,100+0,50 %
VALE SA ADR10,6000,00 %
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