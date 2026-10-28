Lausanne (ots) -Nachhaltiges Wassermanagement ist für die Industrie von zentraler Bedeutung. In Neuenburg handelt das Werk von Philip Morris Products S.A. konkret: Das Unternehmen ist seit 2021 nach dem internationalen Standard der Alliance for Water Stewardship (AWS)* zertifiziert und erzielt mit bedeutenden Wassereinsparungen messbare Ergebnisse. Diese Anerkennung beruht auf drei konkreten Leistungen: erheblichen Wassereinsparungen, der Rückführung von Wasser in die Natur innerhalb sehr guter Qualitätsgrenzwerte sowie einer seltenen Beständigkeit, da nur sehr wenige Unternehmen diese Zertifizierung über mehrere Jahre hinweg erhalten.Das Werk von Philip Morris Products SA in Neuenburg ist derzeit das einzige Unternehmen in der Schweiz, das die AWS-Zertifizierung seit mehr als fünf Jahren in Folge aufrechterhält.Angesichts der wachsenden Herausforderungen beim Schutz natürlicher Ressourcen nehmen einige Unternehmen eine Vorreiterrolle ein. Der Industriestandort von PMP SA in Neuenburg zeichnet sich durch ein besonders fortschrittliches Wassermanagement aus, das seit 2021 durch die internationale Zertifizierung der Alliance for Water Stewardship (AWS) anerkannt wird. Dieses Label ist nach wie vor selten und noch seltener, wenn es über mehrere Jahre hinweg erneut vergeben wird.Erhebliche und messbare WassereinsparungenXavier Ducarroz, CEO des Schweizer Marktes, erklärt: "Vor mehr als fünfzehn Jahren haben wir in Neuenburg eine Entscheidung getroffen: jeden Tropfen Wasser als wertvolle Ressource zu betrachten. Seither gestalten wir unsere Betriebsabläufe grundlegend um, um weniger und effizienter zu verbrauchen. Dazu gewinnen wir Kondensat zurück, verwenden Grauwasser erneut und optimieren unsere Anlagen kontinuierlich. Heute wird jeder Kubikmeter mit höchster Präzision überwacht, analysiert und gesteuert."Das Ergebnis: bedeutende Wassereinsparungen dank einer Kombination aus technologischen Innovationen, präziser Anlagensteuerung und dem kontinuierlichen Engagement der Teams. Dieser systemische Ansatz verringert den Wasserfussabdruck des Standorts, während gleichzeitig hohe Industriestandards gewahrt bleiben. Seit 2019 wurde der Wasserverbrauch so um 24 % reduziert. Dies entspricht knapp sechs olympischen Schwimmbecken beziehungsweise rund 14'000'000 Litern.Rückführung von Wasser in die Natur innerhalb sehr guter QualitätsgrenzwerteDas Engagement beschränkt sich nicht auf die Verringerung der entnommenen Wassermengen. In Neuenburg wird das in den industriellen Prozessen verwendete Wasser so sorgfältig aufbereitet, dass es bei der Rückführung in die Umwelt innerhalb sehr guter Qualitätsgrenzwerte liegt. Dadurch werden die mechanische und biologische Behandlung sowie die Filtration in der Kläranlage erleichtert. Diese durch ein fortschrittliches Monitoringsystem erzielten Ergebnisse tragen zum Schutz der Natur bei und sind Teil eines Ansatzes für regionale Verantwortung in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden.Eine anspruchsvolle Zertifizierung, die langfristig erneuert wirdDie AWS-Zertifizierung würdigt nicht nur technische Leistungen. Sie bewertet auch Governance, Transparenz, die Einbindung der Anspruchsgruppen und die kontinuierliche Verbesserung. Nur wenige Unternehmen können darauf verweisen, die Zertifizierung über mehrere Jahre hinweg erhalten und erneuert zu haben, da die Anforderungen hoch und die Audits streng sind. In der Schweiz ist Philip Morris Products SA derzeit der einzige Industriestandort, der diese Zertifizierung seit mehr als fünf Jahren ununterbrochen aufrechterhält. Dies unterstreicht die Beständigkeit und den hohen Reifegrad seines nachhaltigen Wassermanagements.Das Werk von Philip Morris Products SA ist seit 2021 klimaneutralDie Massnahmen im Wassermanagement sowie die mit grünem Strom betriebenen Wärmepumpen, die Wasser aus dem Neuenburgersee zur Kühlung der Industrieanlagen nutzen, ermöglichen es dem Unternehmen, bereits seit 2021 klimaneutral (https://calculate.myclimate.org/tracking_numbers/01-20-854161?language=en) zu sein.Insgesamt wurden in der Schweiz die CO2-Emissionen (https://www.pmi.com/sustainability/case-studies-and-market-stories/driving-change-forward-in-switzerland) des Unternehmens pro Kilometer gegenüber 2023 um 71 % gesenkt. Dieser deutliche Rückgang belegt die kontinuierlichen Fortschritte bei der Verringerung des ökologischen Fussabdrucks der Fahrzeugflotte.*Zertifizierte Standorte | Alliance for Water Stewardship (https://a4ws.org/aws-standard/aws-standard-certification/certified-sites/) / **myclimate Tracking (https://calculate.myclimate.org/tracking_numbers/01-20-854161?language=en)Das AWS-Projektteam des Werks von Philip Morris Products SA, auf dem Foto von links nach rechts:José Arias, IFMS Engineer - Ioana-Maria Simionca, Sustainability Engineer - Giulia Penone, Internal Communications LeadWeitere Informationen finden Sie in unserem Value Report 2025 (https://www.pmi.com/sustainability/reporting-on-sustainability/).Pressekontakt:Patrick Lagadec+41 58 242 71 00media.philipmorrisswitzerland@pmi.comwww.philipmorris.chOriginal-Content von: Philip Morris International Management SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100054131/100943251