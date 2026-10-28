DJ DWS mit höheren Nettozuflüssen als erwartet - Ausblick bestätigt

DOW JONES--Die DWS hat im dritten Quartal mehr Kundengelder eingesammelt als erwartet. Das verwaltete Vermögen stieg auf ein Rekordniveau. Der Gewinn blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank.

Die Nettomittelzuflüsse beliefen sich auf 30,9 Milliarden Euro nach 24,8 Milliarden im Vorquartal, getrieben vor allem von passiven Produkten. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 15,1 Milliarden Euro gerechnet.

Das verwaltete Vermögen erhöhte sich zum Ende des Quartals auf 1,22 Billionen Euro von knapp 1,2 Billionen drei Monate zuvor.

Die Erträge beliefen sich auf 784 Millionen Euro, eine Steigerung zum Vorjahreswert von 754 Millionen Euro und zum Vorquartal von 773 Millionen Euro. Analysten hatten allerdings auf mehr gehofft.

Vor Steuern fuhr die DWS einen Gewinn von 325 Millionen Euro ein nach 319 Millionen im Vorjahr. Im Quartalsvergleich stieg der Gewinn um 20 Millionen Euro.

Das Ergebnis je Aktie betrug 1,15 Euro nach 1,10 Euro im Vorjahr. Die Analystenprognose hatte auf 1,21 Euro gelautet.

Die Aufwand-Ertrags-Relation - eine wichtige Steuerungsgröße für den Vermögensverwalter - lag bei 58,6 Prozent nach 57,7 Prozent im Vorjahr bzw. 60,5 Prozent im zweiten Quartal. In den ersten neun Monaten lag die Quote mit 57,7 Prozent oberhalb des Zielkorridors für das Gesamtjahr, den die DWS bestätigte.

Für das laufende Jahr rechnet die DWS weiter mit einer Aufwand-Ertrags-Relation von 55 bis 57 Prozent. Das Ergebnis je Aktie soll um 10 bis 15 Prozent zulegen, das Nettomittelaufkommen 2 bis 5 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr.

In den ersten neun Monaten stieg das Ergebnis je Aktie um 16 Prozent zum Vorjahr auf 3,66 Euro.

Die DWS hat sich vorgenommen, den Gewinn je Aktie bis 2028 jährlich um 10 bis 15 Prozent zu steigern. Bis 2027 wird mit einer Aufwand-Ertrag-Relation von unter 55 Prozent gerechnet.

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October 28, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

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