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TRATON GROUP steigert in den ersten neun Monaten 2026 Absatz, Umsatz und Ergebnis



28.10.2026 / 08:00 CET/CEST

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IR-Mitteilung TRATON GROUP steigert in den ersten neun Monaten 2026 Absatz, Umsatz und Ergebnis Auftragseingang legt in den ersten neun Monaten 2026 mit 253.100 Fahrzeugen um ein Viertel zu

Absatz liegt mit 230.400 Fahrzeugen 3 % über Vergleichszeitraum

Umsatz der Gruppe mit 33,3 Mrd € um 3 % über Vorjahresniveau

Bereinigtes Operatives Ergebnis erreicht 2,3 Mrd €, ein Zuwachs um 13 % gegenüber dem Vergleichszeitraum

Bereinigte Operative Rendite bei 6,9 %, nach 6,3 % im Vorjahreszeitraum München, 28. Oktober 2026 - Die TRATON GROUP hat nach einem verhaltenen Start ins Geschäftsjahr in den ersten neun Monaten 2026 Absatz, Umsatz und Ergebnis gesteigert. Der Umsatz lag mit 33,3 Mrd € (9M 2025: 32,3 Mrd €) um 3 % über dem Vorjahreszeitraum. Positiv wirkten höhere Fahrzeugabsätze sowie das Wachstum im Servicegeschäft. Das Vehicle-Services-Geschäft wuchs um 4 % gegenüber dem Vorjahr, TRATON Financial Services steigerte den Umsatz durch weiteres Portfoliowachstum um 19 %. Das bereinigte Operative Ergebnis stieg aufgrund höherer Ergebnisbeiträge aus dem Vehicle-Services- und Financial-Services-Geschäft sowie positiver Mix-, Preis- und Volumeneffekte um 13 % auf 2,3 Mrd € (9M 2025: 2,0 Mrd €). Gegenläufig wirkten höhere Zoll- und Rohmaterialkosten. Die bereinigte Operative Rendite der Gruppe wuchs um 0,6 Prozentpunkte auf 6,9 % (9M 2025: 6,3 %). Der Auftragseingang lag mit 253.100 (9M 2025: 202.100) Fahrzeugen um 25 % über dem Vergleichszeitraum, für Lkw sogar um 28 %. In Europa (EU27+3) war im Lkw-Geschäft ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 % zu verzeichnen. Im deutschen Markt sank der Lkw-Auftragseingang der ersten neun Monate um 3 %, im dritten Quartal wurde hingegen ein Plus von 9 % erzielt. In Nordamerika wuchs der Auftragseingang für Lkw in den ersten neun Monaten 2026 hingegen um 105 % an. Stark verbessert zeigte sich die Nachfrage nach schweren Lkw (Class 8). In Südamerika wuchs der Lkw-Auftragseingang um 18 %. Treiber war vor allem das staatlich subventionierte Kreditprogramm "Move Brasil" in Brasilien. Nachdem die Mittel aus der zweiten Tranche des Programms vollständig ausgeschöpft wurden, hat sich der Auftragseingang im dritten Quartal 2026 allerdings abgeschwächt. In der Region Asien-Pazifik legte der Lkw-Auftragseingang um 55 % zu. Hier hatte Scania die speziell auf den chinesischen Markt für Fernverkehrs-Lkw ausgerichtete Produktlinie NEXT ERA eingeführt. Auch die Nachfrage nach Bussen stieg in der Gruppe insgesamt deutlich an, der Auftragseingang wuchs um 11 %. Insgesamt zeigt der weiterhin hohe Auftragseingang, dass sich die Nachfrage in wichtigen Märkten spürbar erholt und die TRATON GROUP mit Rückenwind in das vierte Quartal geht. Der Absatz der TRATON GROUP lag - wie berichtet - in den ersten neun Monaten 2026 mit 230.400 Fahrzeugen (9M 2025: 224.500) um 3 % über dem Vorjahreszeitraum. Bei den vollelektrischen Fahrzeugen zeigte sich eine anhaltend positive Entwicklung. Es wurden 1.389 (9M 2025: 646) vollelektrische Lkw sowie 1.283 (9M 2025: 1.387) vollelektrische Busse abgesetzt. Der Auftragseingang lag über dem Absatz und das Book-to-bill Ratio betrug 1,1 (9M 2025: 0,9). Dies bestätigt die anhaltende Erholung des Branchenzyklus. Renditeentwicklungen bei den Marken der TRATON GROUP Scania Vehicles & Services hat in den ersten neun Monaten 2026 die bereinigte Operative Rendite um 1,0 Prozentpunkte auf 11,6 % (9M 2025: 10,6 %) verbessert. MAN Truck & Bus hat in den ersten neun Monaten 2026 die bereinigte Operative Rendite auf 6,2 % (9M 2025: 5,6 %) gesteigert. Bei International Motors stieg die bereinigte Operative Rendite in den ersten neun Monaten 2026 leicht auf 1,7 % (9M 2025: 1,6 %). Volkswagen Truck & Bus (VWTB) verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 eine um 2,0 Prozentpunkte niedrigere bereinigte Operative Rendite von 10,4 % (9M 2025: 12,4 %). Christian Levin, CEO der TRATON GROUP: "Unser Geschäft hat im dritten Quartal 2026 deutlich an Dynamik gewonnen. Gleichzeitig bauen wir das Angebot rund um unsere Fahrzeuge und darüber hinaus weiter aus: Scania verbessert mit Scania Dynamic Energieeffizienz und Fahrerumfeld, MAN investiert in sein europäisches Vertriebs- und Servicenetz und International schafft mit Fleetrite.com einen digitalen Zugang zum gesamten Teileportfolio. Damit schaffen wir zusätzlichen Kundennutzen und stärken zugleich unser profitables Servicegeschäft. Und wir machen Fortschritte bei der Transformation zur Elektromobilität. Bei der IAA Transportation haben MAN und Scania ihre neuesten Elektro-Lkw mit Reichweiten von bis zu 720 Kilometern vorgestellt. In den ersten neun Monaten ist der Absatz batterieelektrischer Fahrzeuge um 30 % gestiegen, der Auftragseingang sogar um die Hälfte. Das Absatzniveau reicht jedoch bei Weitem noch nicht aus, um die CO2-Ziele der EU zu erreichen. Um den Wandel hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen voranzutreiben, haben wir Milliarden investiert und ein breites Fahrzeugangebot aufgebaut, das sehr vielfältige Einsatzbereiche abdeckt. Zudem bringen wir mit unseren Wettbewerbern im Gemeinschaftsunternehmen Milence den Aufbau der Ladeinfrastruktur voran. Dennoch drohen uns Strafen in Millionenhöhe. Die notwendigen Rahmenbedingungen müssen jetzt schnell geschaffen werden." Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP: "Die TRATON GROUP hat in den ersten neun Monaten den Umsatz um 3 % gesteigert, das bereinigte Operative Ergebnis legte sogar um 13 % zu. Das Servicegeschäft bleibt dabei ein wichtiger Anker, daher bauen unsere Marken ihre Kundenservices sehr gezielt aus. Dies gilt ebenso für die TRATON Financial Services, die gleichermaßen wichtig für die Rendite unserer Gruppe als auch für den Wechsel unserer Kunden hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen sind. Für das vierte Quartal 2026 gehen wir von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung aus. Der hohe Auftragseingang der vergangenen Quartale wandelt sich nun in Fahrzeugabsatz. Insbesondere in Nordamerika dürfte der Markt gegen Jahresende weiter an Fahrt aufnehmen. Wir halten daher an unseren Jahreszielen fest. Für das Absatz- und Umsatzwachstum im Jahr 2026 erwarten wir weiterhin eine Bandbreite von 0 bis +7 %. Die bereinigte Operative Rendite der Gruppe sehen wir zwischen 6,3 und 7,3 %, für TRATON Operations erwarten wir sie zwischen 7,1 % und 8,1 %. Für das vierte Quartal 2026 rechnen wir zudem aufgrund des üblichen saisonalen Verlaufs mit einem stärkeren Netto-Cashflow für TRATON Operations." Die Prognose steht weiterhin unter dem Vorbehalt zukünftiger geopolitischer Entwicklungen, insbesondere der Auswirkungen der US-amerikanischen Zollpolitik sowie des Kriegs im Iran.



Die wichtigsten Finanzkennzahlen der TRATON GROUP: 9M 2026 9M 2025 Veränderung TRATON GROUP Auftragseingang 253.147 202.111 25% davon Lkw 206.861 161.817 28% davon Busse 22.016 19.779 11% davon MAN TGE 24.270 20.515 18% Absatz 230.436 224.515 3% davon Lkw 182.815 176.237 4% davon Busse 24.211 25.551 ?5% davon MAN TGE 23.410 22.727 3% Umsatz (in Mio €) 33.322 32.322 3% Operatives Ergebnis (in Mio €) 1.725 1.723 2 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 2.311 2.039 272 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 6,9 6,3 0,6 ppt.





9M 2026 9M 2025 Veränderung TRATON Operations Umsatz (in Mio €) 31.939 31.186 2% Operatives Ergebnis (in Mio €) 1.936 2.005 ?69 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 2.522 2.321 201 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 7,9 7,4 0,5 ppt. Netto-Cashflow (in Mio €) 35 28 7 TRATON Financial Services Umsatz (in Mio €) 1.907 1.597 19% Operatives Ergebnis (in Mio €) 181 144 37 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 181 144 37 Eigenkapitalrendite (in %) 10,0 9,1 0,9 ppt.

Webcast für Presse und Analysten Zu den Ergebnissen der ersten neun Monate 2026 der TRATON GROUP findet am 28. Oktober um 10.00 Uhr ein Webcast mit Christian Levin, CEO der TRATON GROUP, und Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP, statt. Sprache im Webcast ist Englisch. Nach der Präsentation folgen eine Q&A für Analysten sowie im Anschluss eine Fragerunde für Journalisten. Die Veranstaltung wird hier übertragen: https://ir.traton.com/de/finanztermine-und-events



Eine aufgezeichnete Version des Webcast wird nach der Veranstaltung verfügbar sein. Kontakt Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.



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