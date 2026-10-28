Die Deutsche Bank überrascht mit starken Quartalszahlen. Der Gewinn fällt höher aus als erwartet und auch beim Umsatz kann die Bank zulegen. Trotz schwächerer Geschäfte im Investmentbanking hebt das Management sogar die Jahresprognose an. Wie viel Potenzial steckt noch in der Aktie? Deutsche Bank übertrifft die Erwartungen der Analysten Die Deutsche Bank hat ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und dabei besser abgeschnitten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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