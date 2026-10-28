Mercedes-Benz meldet einen kräftigen Gewinnanstieg im dritten Quartal. Doch die Freude darüber dürfte sich bei Anlegern in Grenzen halten. Schwache Verkäufe in China und steigende Kosten zwingen den Autobauer zu einer Gewinnwarnung. Wie geht es für die Aktie weiter? Mercedes-Benz steigert Gewinn deutlich - doch China bleibt das Sorgenkind Mercedes-Benz hat seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Auf den ersten Blick fallen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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