BYD feiert in Europa einen Verkaufserfolg nach dem anderen. Doch ein chinesischer Konkurrent holt zum Gegenschlag aus: Neue Fabrik, zehn Modelle und ehrgeizige Ziele. Zudem ist die Aktie ist deutlich günstiger bewertet. Der chinesische Automarkt bekommt eine neue spannende Börsenstory. Während BYD in Europa von einem Absatzrekord zum nächsten eilt, will der bislang weit abgeschlagene Konkurrent Great Wall Motor (GWM) mit einer milliardenschweren Wachstumsoffensive aufholen. Der Hersteller errichtet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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