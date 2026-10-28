NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 73 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Gegenwind für die Marke Nivea halte an, schrieb Olivier Nicolai am Dienstagabend in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Für 2027 sieht er Margenunsicherheit. Das etwas höhere Kursziel resultiert aus dem weiter in die Zukiunft verschobenen Bewertungszeitraum./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005200000
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