NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 85 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Rückgang beim operativen Wachstum des Baukonzerns sei klarer spürbar, schrieb Ben Rada Martin am Mittwoch nach den Quartals-Umsatzzahlen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000125007
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