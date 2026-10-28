Der deutsche Leitindex legte im gestrigen Dienstagshandel eine beeindruckende Stärke an den Tag. Der Tagesschluss oberhalb von 25.500 Punkten bringt den DAX vor dem wichtigen Fed-Termin in eine komfortable Ausgangslage.Der DAX schüttelte gestern seine Nervosität ab. Belastende Faktoren traten zunächst in den Hintergrund. Dass sich das Ganze unmittelbar vor dem wichtigen und möglicherweise richtungsweisenden Fed-Termin abspielt, ist besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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