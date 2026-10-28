HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit dürfte weiter hoch bleiben, schrieb Bethan Davies am Mittwoch in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Die Hamburger hätten die Erwartungen aufgrund der Schwäche von Tesa verfehlt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005200000
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