Betriebssysteme, Suchmaschinen, Cloud: Bei digitalen Plattformen ist Europa laut Studie fast vollständig von ausländischen Anbietern abhängig. Wie tief reicht die Lücke wirklich? Europa gerät bei Schlüsseltechnologien immer stärker ins Hintertreffen gegenüber den USA und China. Während die beiden globalen Technologie-Großmächte ihre Abhängigkeiten in den vergangenen Jahren spürbar abbauen konnten, ist Europa heute abhängiger von ausländischen Digitaltechnologien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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