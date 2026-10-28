Frankfurt am Main (ots) -Konzerne wie Volkswagen und Bayer bauen seit Monaten Führungsstellen ab. Für erfahrene Manager kann das nach 15 oder 20 erfolgreichen Berufsjahren plötzlich einen Neustart bedeuten. Doch wer mit 40 oder 50 seinen Job verliert, muss nicht bei null anfangen. Entscheidend ist, die eigene Erfahrung neu zu positionieren und sich auf einen veränderten Arbeitsmarkt einzustellen.Gerade mit 40+ kann ein Jobverlust der richtige Zeitpunkt sein, die eigene Karriere noch einmal neu auszurichten. Nachfolgend erfahren Sie, wie der Neustart gelingt und welche Chancen sich gerade für erfahrene Führungskräfte eröffnen.Wenn mit dem Job auch die berufliche Identität wegfälltFür langjährige Führungskräfte bedeutet eine Kündigung häufig mehr als den Verlust des Einkommens. Plötzlich fehlen vertraute Strukturen, Verantwortung und berufliche Anerkennung. Wer seine Position über Jahre mit der eigenen Identität verbunden hat, zweifelt möglicherweise auch an seinen Fähigkeiten.Dabei sagt eine gestrichene Führungsstelle nicht zwangsläufig etwas über die persönliche Leistung aus. Unternehmen verändern ihre Organisation oder reduzieren Hierarchien. Die erworbenen Kompetenzen bleiben davon unberührt.Erschwerend kommt hinzu, dass viele Manager seit Jahren keine Bewerbungen mehr geschrieben haben. Ihre bisherigen Stellen erhielten sie durch Beförderungen oder persönliche Kontakte. Standardisierte Absagen können deshalb besonders verunsichern. Umso wichtiger ist es, den Jobverlust nicht als persönliches Scheitern zu betrachten.Wo erfahrene Manager weiterhin gebraucht werdenTrotz des Stellenabbaus besteht weiterhin Bedarf an Führungskompetenz. Laut einer Auswertung des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (KOFA) fehlten im Jahresdurchschnitt 2025 rechnerisch rund 28.000 passend qualifizierte Arbeitskräfte in Führungsberufen. Das garantiert zwar keine schnelle Vermittlung, zeigt aber, dass Personalabbau und Fachkräfteengpässe gleichzeitig bestehen können.Entscheidend ist deshalb, nicht ausschließlich nach der bisherigen Position zu suchen. Unternehmen benötigen erfahrene Mitarbeiter, die Kosten kontrollieren, Produktionsprozesse verbessern, Vertriebsstrukturen aufbauen oder Veränderungen begleiten.Gerade mittelständische Betriebe können interessante Perspektiven bieten, weil Führungsaufgaben dort häufig breiter angelegt sind. Daneben kommen Projektleitungen, fachliche Schlüsselpositionen oder zeitlich begrenzte Interim-Mandate infrage. Auch ein Wechsel in eine angrenzende Branche kann sinnvoll sein.Diese Fehler erschweren den NeustartViele Betroffene aktualisieren zunächst ihren Lebenslauf und verschicken möglichst viele Bewerbungen. Ohne klare Zielsetzung führt dieser Aktionismus jedoch häufig zu Enttäuschungen. Zudem beschreiben Führungskräfte darin oft nur ihre bisherigen Zuständigkeiten, anstatt konkrete Erfolge hervorzuheben.Für Arbeitgeber ist allerdings entscheidend, welchen Nutzen ein Bewerber bietet. Wurden Kosten gesenkt, neue Kunden gewonnen oder schwierige Projekte abgeschlossen? Solche Ergebnisse sollten möglichst nachvollziehbar dargestellt werden.Ein weiterer Fehler ist die Fixierung auf den bisherigen Titel. Wer ausschließlich eine identische Position sucht, übersieht möglicherweise passende Aufgaben unter anderen Bezeichnungen.Auch beim Gehalt ist eine realistische Einschätzung erforderlich. Das bisherige Konzerngehalt lässt sich nicht automatisch auf andere Unternehmen übertragen. Gleichzeitig sollten Betroffene ihre Erwartungen nach ersten Absagen nicht vorschnell reduzieren. Maßgeblich sind die neue Verantwortung, das marktübliche Gehaltsniveau und die persönliche finanzielle Untergrenze.Wie Berufserfahrung zum überzeugenden Argument wirdBesonders bei einem Wechsel in eine andere Branche oder Funktion kommt es darauf an, die eigenen Fähigkeiten auf neue Anforderungen zu übertragen. Denn nicht jede Kompetenz ist an eine bestimmte Position gebunden. Erfahrungen mit schwierigen Projekten, der Führung von Teams oder der Verbesserung betrieblicher Abläufe können auch anderswo wertvoll sein.Ein Produktionsleiter könnte beispielsweise aufzeigen, wie er instabile Fertigungsabläufe verbessert hat. Ein Vertriebsmanager kann erläutern, wie er neue Märkte erschlossen oder wichtige Kunden zurückgewonnen hat.Drei bis fünf konkrete Erfolgsgeschichten helfen, solche Kompetenzen zu belegen. Sie sollten jeweils die Ausgangslage, den eigenen Beitrag und das Ergebnis beschreiben. Bei einem Branchenwechsel muss außerdem geprüft werden, welche Fähigkeiten übertragbar sind und wo zusätzliches Fachwissen erforderlich ist.In drei Schritten zur neuen beruflichen PerspektiveNach einem Jobverlust ist zunächst eine Bestandsaufnahme sinnvoll. Dabei empfiehlt sich ein strukturiertes Vorgehen:1. Sicherheit schaffen: Finanzielle Verpflichtungen, notwendige Formalitäten und eine feste Tagesstruktur sollten zuerst geklärt werden. So entsteht Raum für überlegte Entscheidungen.2. Möglichkeiten ausloten: Anschließend gilt es, bisherige Erfolge und persönliche Interessen zu bewerten. Neben einer vergleichbaren Führungsposition können ein Branchenwechsel, Projektarbeit oder Selbstständigkeit infrage kommen. Entscheidend ist, welche Richtung fachlich und wirtschaftlich tragfähig ist.3. Gezielt Kontakte nutzen: Erst danach sollten Lebenslauf und Online-Profile angepasst werden. Neben Stellenanzeigen können ehemalige Kollegen, Geschäftspartner und persönliche Netzwerke neue Möglichkeiten eröffnen.Ein vereinfachtes Beispiel zeigt das Vorgehen: Ein 50-jähriger Produktionsleiter verliert durch eine Umstrukturierung seine Stelle und sucht zunächst ausschließlich nach einer vergleichbaren Position. Bei der Analyse seiner Erfolge erkennt er jedoch, dass seine besondere Stärke darin liegt, schwierige Produktionsabläufe zu stabilisieren.Damit kommen auch Betriebsleitungen, Verbesserungsprojekte oder Tätigkeiten in angrenzenden Branchen infrage. Ob daraus eine neue Anstellung entsteht, hängt vom jeweiligen Arbeitsmarkt ab. Das Beispiel verdeutlicht jedoch, dass ein Neustart mit 40 oder 50 nicht bedeutet, bei null anzufangen. Vielmehr müssen vorhandene Fähigkeiten neu eingeordnet und für potenzielle Arbeitgeber sichtbar gemacht werden.Über Dr. Hans-Peter Luippold:Dr. Hans-Peter Luippold ist promovierter Betriebswirt, Karriereberater und Geschäftsführer der Plattformen stellenmarkt.de und manager.de. Seit über 25 Jahren begleitet er Fach- und Führungskräfte, insbesondere im Alter von 40 bis 55 Jahren, bei beruflichen Neuaufstellungen. Mit seinem Ansatz "Raus aus der Karrierefalle" zeigt er, wie Erfahrung, Haltung und moderne Positionierung die Grundlage für eine zweite, selbstbestimmte Karriere bilden. Mehr unter www.manager.de (https://www.manager.de)Pressekontakt:Karrieremagazin Verlagsgesellschaft mbhVertreten durch: Dr. Hans-Peter Luippoldmanager@manager24.deTel 069-21939559Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Karrieremagazin Verlagsgesellschaft mbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180554/6379256