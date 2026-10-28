Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 28.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
SH

WKN: A1JWRE | ISIN: US78392B1070 | Ticker-Symbol: HY9H
Tradegate
28.10.26 | 09:32
1.005,00 Euro
+8,77 % +81,00
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
SK HYNIX INC GDR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SK HYNIX INC GDR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1.000,001.005,0009:32
1.000,001.005,0009:32
Dow Jones News
28.10.2026 08:51 Uhr
376 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - SK-Hynix-Zahlen beflügeln Chipwerte

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - SK-Hynix-Zahlen beflügeln Chipwerte

DOW JONES--Auch am Mittwoch haben sich die Börsen in Ostasien und Australien ohne einheitliche Tendenz gezeigt. Überraschend starke Geschäftszahlen von SK Hynix zerstreuten Befürchtungen einer KI-Blase und gaben Chipwerten in der Region Auftrieb. Ansonsten warteten die Anleger aber auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am späten Mittwoch. Die Reserve Bank of New Zealand hat derweil überraschend eine Zinspause eingelegt, während Marktteilnehmer mehrheitlich eine Zinserhöhung erwartet hatten.

Angeführt wurden die Börsen der Region vom südkoreanischen Aktienmarkt. Dort sprang der Kospi um 6,6 Prozent nach oben, getragen von kräftigen Kursgewinnen der beiden Chipgiganten und Indexschwergewichte SK Hynix (+10,9%) und Samsung Electronics (+9%). Umsatz und Gewinn von SK Hynix erreichten im dritten Quartal Rekordhöhen. Die Aktionäre sollen davon in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen in Höhe von insgesamt 100 Billionen Won (etwa 67 Milliarden Euro) profitieren. Die Zahlen linderten Befürchtungen, dass die Ausgaben für KI aus dem Ruder liefen, kommentierte Analyst Josh Gilbert von eToro. Ebenfalls positiv aufgenommen wurden die Zahlen von LG Electronics; die Aktie kletterte um 2,7 Prozent.

In Tokio schloss der Nikkei-225-Index 1,1 Prozent im Plus. Der breiter gefasste Topix sank um 0,1 Prozent. Im Chipsektor sprangen Kioxia um fast 14 Prozent nach oben. Ibiden und Renesas verbesserten sich um rund 8 und 7,4 Prozent.

Gut behauptet zeigte sich der Aktienmarkt in Hongkong (Späthandel). Dort legten die Aktien der Bank Standard Chartered um 7,8 Prozent zu. Die Bank hat den Gewinn im dritten Quartal kräftig gesteigert und den Ausblick angehoben. Im Halbleitersektor profitierten Semiconductor Manufacturing International mit einem Plus von 5,4 Prozent von SK Hynix. Hua Hong Grace Semiconductor gewannen 8,4 Prozent. In Shanghai ging es mit dem Composite-Index um 0,9 Prozent aufwärts.

Kaum verändert hat derweil die Börse in Sydney geschlossen. Sie wurde von Inflationsdaten gebremst. Die Verbraucherpreise in Australien sind im September stärker als im Vormonat und deutlicher als angenommen gestiegen, was Zinserhöhungssorgen nährte. Die Gouverneurin der Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, und ihr Stellvertreter Andrew Hauser bezeichneten die Inflation als "viel zu hoch". Die nächste Zinssitzung der RBA steht in der kommenden Woche an. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.847,30  -0,0    +1,5      06:00 
Topix 500 (Tokio)     3.120,10  -0,1   +17,3      07:30 
Kospi (Seoul)       6.012,44  +6,6   +42,7      07:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.084,55  +0,2    -9,9      09:00 
Shanghai-Composite     3.681,47  +0,9    -7,3      08:00 
Straits-Times (Singapur)  5.402,71  +0,1   +16,3      10:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.216,78  -0,9   -39,6      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.612,35  +0,0    -4,0      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Di, 8:20 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1113  -0,1   1,1122     1,1160  -5,4 
EUR/JPY           175,57  -0,1   175,70     176,09  -4,6 
EUR/GBP           0,8370  +0,1   0,8358     0,8374  -4,0 
USD/JPY           157,97  +0,0   157,94     157,79  +0,8 
USD/KRW          1.338,60  +0,9  1.326,27    1.324,45  -7,1 
USD/CNY           6,6667  +0,0   6,6660     6,6684  -4,7 
USD/CNH           6,6654  +0,0   6,6647     6,6678  -4,5 
USD/HKD           7,8446  0,0   7,8445     7,8440  +0,8 
AUD/USD           0,7029  +0,1   0,7024     0,7013  +5,4 
NZD/USD           0,5610  -1,2   0,5680     0,5690  -2,5 
BTC/USD          80.794,08  +0,1 80.704,50    79.567,81  -7,9 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          101,92  +2,0    2,02      99,90 
Brent/ICE          115,90  +1,8    2,02     113,88 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.031,19  -0,7   -26,61    4.057,80 
Silber            53,74  -1,1   -0,62      54,36 
Platin           1.531,05  -0,6   -9,23    1.540,28 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 03:18 ET (07:18 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und die möglichen Gewinner der zweiten Öl-Welle entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.