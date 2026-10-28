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EZB: Status quo bei 2,5 %
Von François Rimeu, Chief Strategist, Crédit Mutuel Asset Management
Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte die Zinsen im Oktober unverändert lassen. Der Anstieg der langfristigen Renditen seit der letzten Sitzung könnte das Wachstum belasten. Die Kerninflation, bei der Lebensmittel und Energie unberücksichtigt bleiben, hat sich seit Mai trotz anhaltender geopolitischer Risiken in einem Bereich zwischen 2,4 % und 2,7 % gehalten.
Unsere Erwartungen:
Fazit
Die EZB dürfte weiterhin vorsichtig vorgehen und wie üblich davon absehen, Hinweise auf den Zinspfad zu geben. Höhere langfristige Renditen, straffere Finanzbedingungen und der zweite Energieschock könnten die Nachfrage belasten, was den Bedarf an weiteren Straffungsmaßnahmen verringert.
Quelle: Bloomberg, Zahlen vom 25. Oktober 2026.
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28.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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