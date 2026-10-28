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Crédit Mutuel Asset Management: EZB: Status quo bei 2,5 %



28.10.2026 / 08:46 CET/CEST

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EZB: Status quo bei 2,5 % Von François Rimeu, Chief Strategist, Crédit Mutuel Asset Management Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte die Zinsen im Oktober unverändert lassen. Der Anstieg der langfristigen Renditen seit der letzten Sitzung könnte das Wachstum belasten. Die Kerninflation, bei der Lebensmittel und Energie unberücksichtigt bleiben, hat sich seit Mai trotz anhaltender geopolitischer Risiken in einem Bereich zwischen 2,4 % und 2,7 % gehalten. Unsere Erwartungen: Der Einlagensatz dürfte unverändert bei 2,50 % bleiben.

Christine Lagarde wird voraussichtlich erneut betonen, dass die Inflationsrisiken nach oben und die Wachstumsrisiken nach unten tendieren, und dabei die Widerstandsfähigkeit der europäischen Wirtschaft hervorheben.

Was die angespannte Lage rund um die französischen Staatsschulden betrifft, dürfte sie erklären, dass die EZB die Situation genau beobachtet - vor allem im Hinblick auf die geldpolitische Transmission. Sie dürfte dabei auf das Programm "Outright Monetary Transactions" (OMT) und das "Transmission Protection Instrument" (TPI) verweisen, die beide bislang noch nie zum Einsatz gekommen sind. Fazit Die EZB dürfte weiterhin vorsichtig vorgehen und wie üblich davon absehen, Hinweise auf den Zinspfad zu geben. Höhere langfristige Renditen, straffere Finanzbedingungen und der zweite Energieschock könnten die Nachfrage belasten, was den Bedarf an weiteren Straffungsmaßnahmen verringert. Quelle: Bloomberg, Zahlen vom 25. Oktober 2026. La Française Pressekontakt La Française Systematic Asset Management GmbH

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