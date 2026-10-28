NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein attestierte den Frankfurtern am Mittwochmorgen eine gute Entwicklung im dritten Quartal. Die Kehrtwende im Firmenkundengeschäft sei endlich gelungen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005140008
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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