NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers habe die Erwartungen im dritten Quartal etwas übertroffen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch. Künftig lägen die Vergleichshürden jedoch höher./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000SYM9999
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