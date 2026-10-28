NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Anke Reingen sprach am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion von ermutigenden operativen Trends. Insbesondere im Unternehmenskundengeschäft habe sich das Ertragswachstum erholt, und anders als bei einigen Konkurrenten habe das Investmentbanking die Erwartungen erfüllt. Dazu übertreffe die harte Kernkapitalquote die Erwartungen. Allerdings falle die Risikovorsorge ebenfalls höher aus als gedacht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005140008
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