FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung zum Wochenstart hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte zunächst leicht angezogen. Geprägt wird der Handelstag von vielen Unternehmenszahlen. Am Abend steht dann die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Fokus. Die Kauflaune bremsen die Ölpreise, die angesichts der Wahl in Israel und eines Medienberichts über mögliche US-Angriffe auf den Iran nach den Zwischenwahlen in den USA Anfang November wieder anzogen.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 25.617 Punkte. Damit bleibt das Oktoberhoch bei 25.706 Punkten für den deutschen Leitindex greifbar. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Mittwochmorgen 0,4 Prozent auf 30.628 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 präsentierte sich kaum verändert./edh/stk

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