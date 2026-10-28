EQS-News: Tensor Auto
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Tensor bringt sein Robocar nach Deutschland, wobei Taxiunternehmen die Kontrolle über ihre Flotten, Kunden und Daten behalten; Partner planen als ersten Schritt bis zu 500 Robocars in deutschen Städten.
SAN JOSE, Kalifornien, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Tensor Auto Inc. ("Tensor"), ein amerikanisches Unternehmen für physikalische KI und Entwickler des Tensor Robocar, und das Münchner Taxi Zentrum ("MTZ"), Münchens größter Taxibetreiber, gaben heute eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) zur Einführung von Tensor Robocars als autonome Taxis in Deutschland bekannt, die vom MTZ betrieben werden sollen.
Beide Unternehmen setzen auf ein betreibergeführtes Modell: Der Taxiunternehmer betreibt den Service und behält seine Kundenbeziehungen und seine Marke, während Tensor das Robocar verkauft und autonomes Fahren als wiederkehrenden Abonnementdienst anbietet, Autonomous Driving as a Service (ADaaS). Da das Robocar von Grund auf nach den höheren Standards für den persönlichen Besitz konstruiert wurde, eignet es sich gut für die Anforderungen von Taxiflotten, während die Kontrolle über die Flotte, den Kunden und die Daten beim Taxiunternehmen und damit in Europa verbleibt.
Der potenzielle Markt ist groß: In Deutschland gibt es derzeit etwa 50.000 Taxis und in ganz Europa etwa 500.000. Dazu gehören auch die Betreiber von Taxis 4 Smart Mobility (T4SM), einem Zusammenschluss von Taxiunternehmen aus sechs europäischen Ländern unter dem Vorsitz von MTZ-Chef Gregor Beiner, die dasselbe betreibergeführte Modell übernehmen könnten. Die Partnerstruktur beginnt in Deutschland und wird sich nach Erreichen der Ziele europaweit ausweiten.
"Autonomes Fahren wird die urbane Mobilität neu definieren." Bei Tensor entwickeln wir die Technologie und das Partner-Ökosystem, um sichere Premium-Robocar-Dienste in großem Umfang zu realisieren. "MTZ ist ein wichtiger Partner, wenn wir diese Vision nach Deutschland bringen und in ganz Europa expandieren", sagte Jay Xiao, Gründer und CEO von Tensor.
"Der Taxibranche kommt eine führende Rolle bei der Einführung des nachhaltigen autonomen Fahrens in Europa zu." Gemeinsam mit Tensor wird MTZ unter eigenem Namen autonome Fahrzeuge auf die Straßen Münchens bringen, mit der Servicequalität und Datensouveränität, die unsere Kunden schätzen. Gleichzeitig bleiben unsere Berufskraftfahrer unverzichtbar: "Wo immer persönlicher Service, Unterstützung oder menschliche Nähe gefragt sind, machen sie den Unterschied", sagte Gregor Beiner, CEO des Münchner Taxi Zentrums.
Partnerschaftsrollen und Geschäftsmodell
Der Plan
Warum das Robocar
Das Modell ist nur dank des Tensor Robocars selbst möglich. Im Gegensatz zu Robotaxis, die aus bestehenden Autos umgebaut wurden, ist das Robocar speziell für autonomes Fahren konzipiert und entspricht den höheren Standards, die für den persönlichen Besitz erforderlich sind. Diese Doppelfunktionskonstruktion bietet sowohl Fahrern als auch Bedienern echte Vorteile:
Über Tensoren
Tensor Auto Inc. ist ein amerikanisches Unternehmen für physikalische KI, das agentenbasierte KI und umfassende autonome Fahrtechnologie entwickelt. Das Flaggschiffprodukt, der Tensor Robocar, ist ein Fahrzeug der SAE-Klasse 4, das sowohl für den Privatbesitz als auch für Robotaxi-Flotten konzipiert wurde. Tensor bietet sein Robocar direkt an und lizenziert seine Technologie für autonomes Fahren über sein Autonomous Driving as a Service (ADaaS)-Modell an Flottenbetreiber und Automobilhersteller. Tensor wurde 2016 im Silicon Valley gegründet und unterhält Niederlassungen in San Jose, Barcelona, Singapur und Dubai. Weitere Informationen finden Sie unter www.tensor.ai.
Über das Münchner Taxi Zentrum (MTZ)
Das Münchner Taxi Zentrum (MTZ) ist ein inhabergeführtes Personenbeförderungsunternehmen, das seit mehr als 40 Jahren in München tätig ist. Mit mehr als 150 Mitarbeitern ist MTZ das größte Taxiunternehmen in der Region und arbeitet mit Städten zusammen, um die urbane Mobilität zu gestalten. MTZ brachte 2018 eine der ersten vollelektrischen Premium-Taxiflotten Deutschlands auf den Markt, unterstützt durch eine eigene Schnellladeinfrastruktur. CEO Gregor Beiner ist außerdem Vorsitzender von Taxis 4 Smart Mobility (T4SM), einem Zusammenschluss von Taxiorganisationen aus sechs europäischen Ländern, und Präsident des Bundesverbands der Taxi- und Mietwagenunternehmen in Deutschland.
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28.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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