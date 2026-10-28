München (ots) -- Im Saarland werden die meisten Punkte gesammelt- In NRW leben die langjährigsten und treuesten Sammler- In München werden besonders viele Reisen über PAYBACK gebuchtRund die Hälfte der Deutschen sammelt PAYBACK Punkte - beim Lebensmitteleinkauf, im Drogeriemarkt, an der Tankstelle und online. Doch wo wird in Deutschland am meisten gesammelt? Wer nutzt besonders häufig die PAYBACK App? Wo werden die meisten Coupons aktiviert? Und wo buchen die meisten Urlauber ihre Reisen über PAYBACK? Antworten darauf liefert der PAYBACK Sammelatlas 2026, der sich mit den Sammelvorlieben von Nutzern in ganz Deutschland befasst. Im Bundesländer-Ranking liegt das Saarland vorne, dort werden pro Konsument die meisten Punkte pro Jahr gesammelt, es folgen Sachsen-Anhalt und Brandenburg."PAYBACK ist der Inbegriff an Vielfalt: Viele Partner, viele Services und viele Einlöse-Möglichkeiten, das ist mehr als 35 Millionen Kundinnen und Kunden wichtig", so Florian Wolfframm, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung. "Menschen sammeln beim Wocheneinkauf, online, mit Coupons, per Karte oder mit der App. Dass 95 Prozent aller gesammelten Punkte wieder eingelöst werden, zeigt, welch großen Mehrwert PAYBACK für viele im Alltag bietet." Die meisten Punkte werden freitags zwischen 17 und 18 Uhr gesammelt, ein weiterer Sammel-Höhepunkt ist der Samstagvormittag zwischen 11 und 12 Uhr.Schiffweiler: Hier wird das Multipartner-Prinzip am intensivsten genutztDas Besondere an PAYBACK sind die vielen Partnerunternehmen, bei denen mit nur einer Karte oder App Punkte gesammelt werden können. Vier Millionen Mal am Tag antworten Kunden bei ihnen mit "Ja" auf die Frage "Sammeln Sie PAYBACK Punkte?" Besonders intensiv wird das Multipartner-Prinzip in Schiffweiler im Saarland gelebt. Dort nutzen Kunden im Schnitt mehr als sechs verschiedenen Partner pro Jahr. Die höchste Verbreitung erreicht hingegen Bobenheim-Roxheim in Rheinland-Pfalz: 70 Prozent der Einwohner sammeln dort PAYBACK Punkte. Die treuesten Sammler leben in Monschau in Nordrhein-Westfalen. Sie sind durchschnittlich schon seit 15,7 Jahren bei PAYBACK dabei.Schortens setzt auf die PAYBACK App, Tangermünde (noch) auf die KarteJe nach Region wird PAYBACK unterschiedlich genutzt. Während in Tangermünde in Sachsen-Anhalt noch oft die klassische PAYBACK Karte eingesetzt wird, zeigt Schortens in Niedersachsen die in Deutschland intensivste PAYBACK App-Nutzung mit durchschnittlich 76 App-Besuchen pro Jahr.Beim Online-Sammeln liegt Reinfeld in Schleswig-Holstein vorne: Dort sammeln 41 Prozent der Kundinnen und Kunden bevorzugt online Punkte. Die höchsten Online-Ausgaben verzeichnet Geeste in Niedersachsen mit durchschnittlich 587 Euro pro Kunde und Jahr. München scheint die Urlaubsplanungs-Hochburg zu sein: Hier werden die meisten Reisen über einen der 60 Reisepartner von PAYBACK gebucht und dabei Punkte gesammelt.Die Punkte Vervielfachungsprofis leben in SachsenBei der Coupon-Nutzung liegt Schirgiswalde-Kirschau in Sachsen vorne. Dort werden durchschnittlich 30 Coupons pro Jahr eingesetzt. Die meisten digitalen Coupons aktivieren Kundinnen und Kunden in Niederzier in Nordrhein-Westfalen mit durchschnittlich 212 Aktivierungen jährlich.Grünwald hat die meisten Punktemillionäre pro EinwohnerAktuell gibt es deutschlandweit 14 Punktemillionäre. Drei von ihnen leben in Berlin. Gemessen an der Einwohnerzahl liegt jedoch Grünwald bei München vorne.Über PAYBACKPAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "Kundenfreundlichste App" (Focus Money), "App mit dem größten Mehrwert" (SZ) und "Lieblingsapp der Deutschen" (WirtschaftsWoche). PAYBACK ist zudem "Kundenkönig" (BILD), "Leading Innovator 2026" (FOCUS), "Eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands 2026" (CAPITAL) und mehrfacher "Top Employer" (Top Employers Institute).Pressekontakt:Nina Purtscher-GrassPressesprecherinMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6379275