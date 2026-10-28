Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG: Dieses Zitat von Joe Kaeser ist in Zeiten der permanenten Transformation zur absoluten Maxime geworden. Aber wissen wir in Deutschland aktuell überhaupt noch, wohin wir rennen? Als das Handelsblatt Mitte Oktober meldete, dass die Bundesregierung eine KI-Kooperation mit Nvidia für 300 Millionen Euro Anschubfinanzierung plant, lästerten wir zunächst uninformiert: "Dafür geht bei Nvidia bestenfalls der Pförtner ans Telefon." Wir lagen kolossal schief. Denn es hob nicht der Pförtner ab - Nvidia-Chef Jensen Huang kam persönlich nach Berlin. Und er hatte Bedingungen im Gepäck.Unter anderem nahm er an dem von der Bundesregierung organisierten "Invest Germany Summit" teil. Dort hat er den Verantwortlichen hierzulande eine ordentliche Ohrfeige verpasst ("Es schmerzt zu sehen, wie weit das Land zurückgefallen ist"), lobte aber zeitgleich die deutsche Ingenieurskunst und forderte die Verantwortlichen auf: "Just get to work!" Auf dieser Veranstaltung, die rund 200 Investoren aus aller Herren Länder besucht haben, hat der ansonsten zu Recht gescholtene Kanzler zumindest auf den ersten Blick eine sehr gute Figur abgegeben. Das liegt nahe, denn mit seiner Vita, insbesondere als Aufsichtsrat von BlackRock, ist das Vollbad in Unternehmen und Investoren eine Bühne, die der Mann beherrscht und versteht. Um es klar zu sagen - dem Grunde nach feiern wir eine derartige Veranstaltung. Es ist ein Ansatz, über das stetig abnehmende Investitionsvolumen in Deutschland hinwegzukommen und die Regierung in den Dialog zu bringen, um vielleicht irgendwann mal zu verstehen, woran es eigentlich hapert. Und wenn sie zugehört haben, dann könnte es durchaus gelungen sein: Denn am Ende wurden - wir schreiben mal vorsichtig "bis zu" 230 Mrd. Investitionen angekündigt. Ob diese Summe ausschließlich frische Planungen beinhaltet, wird vielerorts bezweifelt. Dass die Materialisierung dieser "Zusagen" zum größten Teil an Bedingungen ...

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