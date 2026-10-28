Börsenstatistiker haben diesen Mittwoch seit Langem im Kalender markiert. Seit 1950 gilt der 28. Oktober an der Wall Street als der stärkste Einzeltag des Jahres. Um diese Zeit beginnt traditionell auch die Rallye zum Jahresende. In diesem Herbst trifft der Saisonfahrplan allerdings auf eine seltene Häufung von Ereignissen: den Zinsentscheid der US-Notenbank, die Zahlen der großen Technologiekonzerne und die Kongresswahlen in knapp einer Woche. Dazu kommt ein Ölpreis, der deutlich über 100 Dollar liegt. Im heutigen Kursgespräch gehe ich der Frage nach, ob die Weihnachtsrallye trotz dieses Gegenwinds ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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