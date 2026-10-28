Der Mittwoch, 28. Oktober 2026, hat zwei Gesichter. Tagsüber prasseln in Frankfurt die Quartalsberichte herein, am Abend richtet sich der Blick auf die US-Notenbank. Um 19 Uhr deutscher Zeit verkündet die Fed ihren Zinsentscheid, eine halbe Stunde später spricht Notenbankchef Kevin Warsh. Erwartet wird, dass der Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent bleibt. Nach dem Plus von 0,7 Prozent am Dienstag zeichnet sich für den DAX ein leicht schwächerer Start ab. Die Vorgaben sind gemischt: In New York legte die technologielastige Nasdaq am Dienstag um gut ein Prozent zu, der Dow Jones trat auf der Stelle. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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