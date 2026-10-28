BÖRSE AKTUELL: Ölpreis-Schock, Zins-Überraschungen und Warten auf die Fed

Als Finanzexperte Jens Klatt ordne ich für Sie die turbulente Lage an den globalen Märkten ein. Das Geschehen an der Börse heute wird heute maßgeblich von einer explosiven Mischung aus geopolitischen Risiken und divergierenden Notenbanken diktiert. Während in Ozeanien überraschende Zinsentscheidungen für massive Währungsschwankungen sorgen, blicken Anleger im Segment Börse Aktuell gebannt auf die heutigen Signale der US-Notenbank Fed und die eskalierende Lage im Nahen Osten. Im Folgenden schlüssele ich die drei wichtigsten Markttreiber des Tages für Sie auf.

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- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.