Der Stimmungsumschwung an der Wall Street nimmt zunehmend konkrete Formen an. Selbst überzeugende Quartalsergebnisse reichen inzwischen häufig nicht mehr aus, um die Aktienkurse der großen Technologiekonzerne zu beflügeln. Stattdessen hinterfragen Investoren immer kritischer, ob sich die gigantischen Investitionen in künstliche Intelligenz jemals angemessen rentieren werden. Der bislang nahezu grenzenlose Zukunftsoptimismus weicht zunehmend einer nüchternen Betrachtung von Kosten, Cashflows und Kapitalbedarf.



Mit unseren Short-Positionen in MICROSOFT und AMAZON setzen wir bereits auf eine Fortsetzung der Korrektur im Technologiesektor. Nun nehmen wir einen dritten prominenten KI-Schwergewichtswert ins Visier.



Während wir bei den hoch bewerteten Technologiewerten auf fallende Kurse setzen, entdecken wir in der klassischen Industrie weiterhin interessante Einstiegschancen. Als Beispiel: ein deutscher Chemiekonzern der mit seinen jüngsten Quartalszahlen positive Signale geliefert und den Jahresausblick angehoben hat.



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