NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die Fondsgesellschaft habe ausschließlich wegen niedrigerer erfolgsabhängiger Gebühren und sonstiger Erträge mit dem Vorsteuerergebnis enttäuscht, schrieb Laura Gris Trillo am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dagegen lägen sowohl das verwaltete Vermögen als auch die langfristigen Nettomittelzuflüsse über den Markterwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
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